Жители Нижнего Тагила отправили гуманитарную помощь на Донбасс

В гуманитарные грузы входят медикаменты и предметы первой необходимости Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Нижнего Тагила отправили очередные 10 тонн гуманитарной помощи на Донбасс. Об этом сообщает мэрия.

- У нас сегодня работают девять пунктов, где мы собираем гуманитарную помощь, которая пойдет на передовую и в мирные города Луганской и Донецкой республик, - заявил глава города Владислав Пинаев.

Три пункта сбора работают на базе государственных и муниципальных учреждений, еще шесть организованы силами общественников и волонтеров. В гуманитарные грузы входят медикаменты, предметы первой необходимости, оборудование для восстановления систем отопления и водоснабжения. Помимо этого, тагильчане собирают необходимые вещи для мобилизованных.

Ранее редакция «КП-Екатеринбург» посетила один из пунктов сбора гуманитарной помощи беженцам Донбасса, чтобы посмотреть на его работу. Туда приносят еду, одежду и даже холодильники.