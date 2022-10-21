Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В Екатеринбурге полицейские нашли угнанную машину журналиста известного издания. Пострадавший обратился в дежурную часть и рассказал, что у него пропала иномарка KIA Rio. Как оказалось, он стал жертвой группы из трех автомобильных воров.

- Злоумышленники открыли и завели машину при помощи специального оборудования по замене электронного блока управления двигателем. KIA Rio была похищена в ночь с 10 на 11-е октября на улице Большакова в Екатеринбурге, от дома потерпевшего, рассказал руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Одного из угонщиков удалось взять с поличным, когда он пытался продать машину в разбор. Теперь банду проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, в качестве меры пресечения преступникам назначили подписку и невыезде и домашний арест.

- Журналист выразил сотрудникам свердловского угрозыска искренние слова благодарности за профессиональную работу по изобличению злоумышленников, отметив при этом, что, только потеряв машину, понимаешь, как тяжело без нее жить и работать, - добавил полковник Горелых.