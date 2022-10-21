В Свердловской области ищут добровольцев для поисков пенсионерки

Бабушку ищут третьи сутки. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

В поселок Новоасбест волонтеры ищут пенсионерку уже трое суток. Поисками занимается полиция поисковый отряд «Лиза Алерт». Вера Васильевна Сарсадских потерялась в лесу 18 октября. Она нуждается в еде, воде и тепле.

Для более тщательного поиска требуется больше людей, готовых оказать помощь. Если вы хотите спасти 82-летнюю женщину, то 22 октября вы можете присоединиться к поискам.

Добровольцев ждут на месте сбора в поселке Новоасбест, у дома №13 по улице Зеленая 22 октября в 9 часов утра.

С собой нужно взять еду, горячий чай в термосе, тепло одеться. На месте добровольцам выдадут рации, фонарики и навигатор. Приветствуется участие в поисках на мотоциклах и квадроциклах.

Связь с поисковым отрядом – 8 800 700 54 52.