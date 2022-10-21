Мэр Екатеринбурга встретился с генконсулом КНР

Встреча политиков прошла в Екатеринбурге. Фото: пресс-служба мэрии

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов встретился с генеральным консулом Китайской народной республик, Цуй Шаочунем. Встреча прошла в уральской столице.

Причиной стал юбилей побратимских отношений между городами - Екатеринбургом и Гуанчжоу. Уже 20 лет установлены побратимские связи.

- Екатеринбург остается городом, открытым для международного сотрудничества, а укрепление уже существующих связей – закономерный результат эффективного и взаимовыгодного партнерства, - прокомментировал итоги встречи мэр.

В честь этого события, Алексею Орлову вручили уникальный подарок из Гуанчжоу – керамический сувенир.

В июне этого года мы также рассказывали о предложении мэра установить побратимские отношения между городом Армении и столицей Урала.