Гостиницу «Исеть» в Екатеринбурге начнут реконструировать в 2026 году

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Известную в Екатеринбурге гостиницу «Исеть» начнут реконструировать в 2026 году, а уже через два года обновленное здание введут уже в 2028 году.

Как рассказали 66.RU в «деловом доме на Архиерейской», сроки могут сдвинуться в обе стороны, одной из причин могут стать проблемы с поставками строительных материалов. Здание компании передали в рамках государственно-частного партнерства.

Напомним, в феврале этого года власти Свердловской области наконец-то нашли инвестора, который займется реконструкцией легендарной гостиницы «Исеть» на пересечении проспекта Ленина и улицы Луначарского в Екатеринбурге.

Об успешных переговорах с инвестором по поводу спасения уникального памятника конструктивизма рассказал вице-губернатор Свердловской области Дмитрий Ионин. С 2013 года здание гостиницы не используется, в нем работают только магазины на первом этаже.