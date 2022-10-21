В Екатеринбурге задержали мужчину, обливавшего краской машины с символами СВО

Силовикам известно о трех ночных вылазках с порчей машин. Фото: источник

В Екатеринбурге задержали 34-летнего жителя Уралмаша Дениса, который обливал красной краской машины с символами спецоперации. В операции участвовали сотрудники Центра «Э» и УФСБ по Свердловской области. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник в правоохранительных кругах.

- Схема была до безобразия простой. Видел символ Z - обливал машину красной краской, которой затаривался заранее в ближайшем торговом центре, - рассказал инсайдер.

Денис портил чужие авто по ночам. При этом большая часть облитых машин принадлежала работникам «Уралмашзавода». По словам источника, силовики знают о трех вылазках горожанина.

Инсайдер сообщил, что на задержанного составляют три административных протокола за дискредитацию вооруженных сил России. Кроме того, правоохранители проверяют, не связан ли житель Уралмаша с экстремистскими и правительственными структурами Украины.