В Екатеринбурге перенумеруют шесть троллейбусных маршрутов

Номера с 1 по 20 будут принадлежать только трамваям Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продолжают избавляться от дублирования нумерации маршрутов общественного транспорта. С 1 декабря 2022 года свой номер сменят шесть троллейбусных маршрутов. При этом своей схемы движения они не поменяют, сообщает мэрия.

- Это даст возможность лучше ориентироваться в транспортной системе мегаполиса как горожанам, так и гостям уральской столицы и повысить качество транспортного сообщения, – рассказал заместитель главы города Алексей Бубнов.

Номера с 1 по 20 будут принадлежать только трамваям, с 20 по 40 – троллейбусам, а остальные уже автобусам. Также власти собираются разграничить номера автобусов, курсирующих в центре города и тех, которые ездят в отдаленные населенные пункты. Планируется, что автобусы, забирающие пассажиров из отдаленных территорий, будут иметь большее числовое значение.

Трамвай №37 перенумеруют в №7, трамвай №38 – №8, №30 станет № 10, №32 изменится на №12, №35 теперь будет курсировать под номером 15, а №87 перенумерован в №17.