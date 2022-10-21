В 60% случаев причиной возгораний стало нарушение правил пожарной безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим. Такое постановление подписал мэр Алексей Орлов.

- Всего с начала пожароопасного периода, введенного с 24 августа 2022 года, зарегистрировано 50 природных пожаров на общей площади порядка 107 гектаров, - говорится в сообщении пресс-службы администрации.

При этом за аналогичный период 2021 года в регионе зафиксировали 112 лесных пожаров на площади больше 438 гектаров. В 60% случаев причиной возгораний стало нарушение правил пожарной безопасности.

Специалисты отмечают, что снижения числа пожаров удалось добиться благодаря мониторингу и прогнозированию обстановки. Также свою роль сыграло выполнение противопожарных мероприятий, в том числе разъяснительная работа с населением.