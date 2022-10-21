В Нижнем Тагиле при пожаре в дачном домике погибла женщина

Сгорело 30 квадратных метров дома. Фото: ОНДиПР Нижнего Тагила и ГГО

В Нижнем Тагиле 20 октября при пожаре в дачном домике в товариществе «УВЗ 2» погибла женщина. Об этом сообщает отдел по надзорной деятельности города.

- Хозяин садового участка совместно с женщиной распивал спирт, курили. Одно неловкое движение и спирт у пары разлился вблизи зажженной сигареты, - говорится в сообщении.

Огонь моментально охватил людей и жилье. Сгорело 30 квадратных метров дома. Мужчина получил ожоги 20% тела, пострадали ноги. Также он отравился угарным газом. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

В 16:50 во время разборки сгоревших конструкций спасатели нашли тело женщины. Ее личность устанавливается. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем.