Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 октября 2022 11:13

В Екатеринбурге отменили перезапуск бара «Бесы» из-за мобилизации учредителя и инвестора

Проект поставили на паузу
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Бар должен был переехать в Театральный переулок

Бар должен был переехать в Театральный переулок

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Екатеринбурге отменили перезапуск бара «Бесы», потому что его учредителя и инвестора мобилизовали. Об этом сообщают «Моменты».

- Сейчас мы, как и большинство, в режиме ожидания. Мы уже нашли помещение для открытия «Бесов», дизайнера, вернули команду, но открытие не состоится, - заявили представители заведения.

Бар «Бесы» располагался на Хохрякова, 3а. Он должен был переехать в Театральный переулок. Однако проект пришлось поставить на паузу.

Ранее, в апреле, в Екатеринбурге заявил о закрытии секретный бар «П7», куда можно попасть только по приглашению или звонку. Он находился на улице Пушкина, 7.