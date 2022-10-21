В мэрии Березовского мобилизовали специалиста по мобилизации

Из Березовского отправили группу мобилизованных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Березовский под Екатеринбургом дети двух сотрудников мэрии мобилизованы. Кроме этого, мобилизован специалист по мобилизационной работе администрации города, который является офицером-артиллеристом. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Большая часть тех, кого отправили на специальную военную операцию из Березовского 1 октября, сами пришла в военкомат, и попросили, чтобы их мобилизовали. Мэр города Евгений Писцов назвал их гордостью города.

Писцов пожелал мобилизованным гражданам успешного выполнения поставленных задач возвращения домой живыми и здоровыми.