В Екатеринбурге бездомный убил знакомую из-за внезапной агрессии

На подозреваемого в убийстве завели уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 42-летний бездомный зарезал знакомую из-за внезапной агрессии. Ее тело с колото-резаной раной шеи обнаружили днем, 16 октября возле дома по переулку Трамвайному. Подозреваемый в убийстве задержан.

- Решающую роль в раскрытии преступления сыграли результаты генетической экспертизы, проведенной экспертами ЭКЦ ГУ МВД по Свердловской области с использованием предметов, изъятых с места преступления. При исследовании специалистам удалось выделить генотип преступника и идентифицировать его, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Известно, что погибшая также вела бродяжнический образ жизни. Ее личность удалось установить путем проверки по дактилоскопическим учетам.

На подозреваемого в убийстве завели уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ. Он признал свою вину. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее он уже был неоднократно судим за кражи, грабежи и причинение вреда здоровью.

Следствие СКР по Свердловской области намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.