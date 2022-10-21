В Березовском завершили поиски 27-летнего мужчины, пропавшего больше недели назад

Фото: «ЛизаАлерт»

В Березовском волонтеры завершили поиски 27-летнего Владислава Филинкова, нуждающегося в медпомощи. О его местонахождении ничего не было неизвестно с 12 октября. Пропавшего мужчину нашли сотрудники полиции Березовского.

- Мы выражаем огромную благодарность сотрудникам полиции за эффективное взаимодействие, - рассказали «КП-Екатеринбург» в «ЛизаАлерт».

Напомним, в уральском селе Мезенское под Заречным пропала 44-летняя Оксана Лозовских (Корякина). Последний раз женщина выходила на связь с близкими 14 октября. С тех пор нет никакой информации об его местонахождении.