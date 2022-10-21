Очередь на место составляла три-четыре человека. Фото: Центральная больница Верхотурья

Центральная больница Верхотурья получила грант на обучение фельдшеров для работы в сельской местности. Об этом сообщает само медучреждение.

- Мы подбирали студентов из тех, кто захотел продолжать работать после окончания колледжа в нашей больнице. Это было важно, потому что из 11 фельдшерско-акушерских пунктов укомплектованы только четыре, - рассказал и. о. главврача Александр Чебыкин.

Очередь на место составляла три-четыре человека. Из 40 человек отобрали 12 сотрудников Верхотурской центральной районной больницы. Они пройдут полноценное обучение на базе серовского филиала медицинского колледжа Свердловской области и вернутся уже фельдшерами.

Специалисты будут учиться четыре года в очно-заочной форме. После окончания курсов они продолжат работать в подразделениях больницы, находящихся на близлежащих территориях. Студенты будут изучать не только узкопрофильные дисциплины, но и общие предметы. Однако их будут преподавать с медицинским уклоном. Например, на культуре речи расскажут, как правильно общаться с пациентом.

- Обучение построено таким образом, чтобы преподаватели приезжали к студентам, а практику студенты проходили на местах, - объяснила заведующая практикой серовского филиала Свердловского областного медицинского колледжа Наталья Лучникова.