В Нижнем Тагиле подозреваемого в ограблении бабушки задержали по отпечаткам пальцев на книге

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле 36-летнего подозреваемого в ограблении бабушки задержали по отпечаткам пальцев на книге. Он оставил ее в пакете на скамейке после того, как стащил у пенсионерки из сумки телефон, ключи от квартиры и тысячную купюру. Чтобы обокрасть бабушку, он затолкнул ее в подъезд и натянул ей на лицо шапку. Женщина была так напугана, что соседям, обнаружившим ее, пришлось вызвать не только полицию, но и скорую.

- Сыщики уголовного розыска получили данные по «сработавшим» отпечаткам, которые, как было установлено, принадлежат жителю Тагилстроевского района, за плечами которого 9 судимостей за кражи и разбои. Его задержали рано утром в квартире по месту жительства на улице Грибоедова. При нем оперативники обнаружили похищенный телефон и ключи, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Кроме того, подозреваемый в краже попал на камеру видеонаблюдения в торговой точке, когда расплачивался украденной у пенсионерки купюрой. Следствием возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия), которая предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Также установлена причастность задержанного к совершению кражи сотового телефона из квартиры по улице Победы, сообщение о которой поступало еще в сентябре месяце. Обвиняемый заключен под стражу.