В Кольцово задержали москвичку, которая закурила прямо в кресле самолета

Инцидент произошел во время выполнения рейса из Москвы в столицу Урала Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском аэропорту Кольцово 45-летнюю жительницу Москвы встретили полицейские. Во время полета женщина закурила прямо в кресле самолета. Об этом сообщает Управление на транспорте по УрФО.

- Согласно акту командира воздушного судна, во время полета нарушительница курила электронную сигарету на борту воздушного судна, - говорится в сообщении.

Инцидент произошел во время выполнения рейса из Москвы в столицу Урала. Женщину задержали 20 октября. Ее проводили в линейное отделение полиции. Там на нее составили протоколы по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ за курение на борту и по части 6 статьи 11.17 КоАП РФ за неповиновение бортпроводникам.

Ранее, 7 марта, в Кольцово привлекли к ответственности двух пассажирок рейса «Хургада – Екатеринбург». Они были пьяны и курили на посадочных местах. Бортпроводники пытались делать им замечания, однако они в ответ только матерились.