В Екатеринбург привезли мощи Матроны Московской

Блаженная Матрона Московская является одной из самых известных и почитаемых в России святых Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Храм-на-Крови в Екатеринбурге привезли мощи Матроны Московской. Православные верят, что святыня может помочь в исцелении от недугов.

- Три четверти из историй о чудесных исцелениях, которые слышу от прихожан, это помощь Блаженной Матронушки, - рассказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг в своем telegram-канале.

Он также рассказал, что лично знает женщину, которая не смотря на неутешительные прогнозы врачей после того, как съездила в Покровский монастырь, к Матроне, благополучно родила здоровых детей.

Блаженная Матрона Московская является одной из самых известных и почитаемых в России святых. К ее мощам в Покровском храме ежедневно приходят поклониться около 5 тысяч человек.

В Екатеринбурге святыня будет пребывать до 2 ноября.