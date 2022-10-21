Пара из Екатеринбурга поборется за 7 миллионов рублей, исполнив жаркий танец

Фото: пресс-служба ТНТ

Пара из Екатеринбурга поборется за семь миллионов рублей, исполнив страстный танец. Дуэт Rayman&Diana Леонида Деняченко и Дианы Тимирбаевой примет участие в шоу «Новые танцы-2». Они исполнят танец с элементами вог.

- Диана представитель вог-комьюнити, а я – крампер. У нас было несколько идей номеров, но вопрос был в выборе хореографии, так как мы много лет танцуем в наших направлениях и если бы выбрали какое-то одно, получилось бы не очень. Мы сделали так, чтобы структура у танца была одна, но у каждого проявлялась своя индивидуальность, а не один подстраивался под другого, поэтому в номере мало синхронов. Но у нас много взаимодействий, разных переходов, - делится Леонид Деняченко.

В своем танце ребята совместили сразу несколько стилей

В проекте за главный приз сражаются танцовщики из четырех категорий – соло, дуэты, команды и дети. Оценят участников постоянный жюри Мигель, хореограф и режиссер Егор Дружинин, а также комик и телеведущий Азамат Мусагалиев.

Получится ли у команды одержать победу, вы сможете увидеть в новом выпуске шоу «Новые танцы-2» 22 октября на телеканале ТНТ.

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