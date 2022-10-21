Екатеринбург занял седьмое место в рейтинге дорогих городов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 47% жителей считают свой город дорогим. Об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob. Не считают дорогой столицу Урала 34% жителей. Еще 19% опрошенных затруднились дать ответ.

Интересно, что наиболее дорогим в городе екатеринбуржцы считают жилье. Затем идут продукты питания, жилищно-коммунальные услуги, медицина и досуг. Кроме того, горожане считают, что в Екатеринбурге дорого стоит проезд в общественном транспорте.

SuperJob провел опрос и в других городах страны. Больше всех считают свой город дорогим жители Москвы, Уфы и Краснодара. Екатеринбург занял седьмое место в рейтинге.