В Екатеринбурге предложили создать спецподразделения из ветеранов МВД

Володин направил предложение губернатору Свердловской области и первому вице-спикеру Совфеда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель Гордумы Екатеринбурга Игорь Володин предложил создать спецподразделения из ветеранов МВД и отправить их на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает пресс-служба Думы.

- У нас есть профессионалы, которые готовы поехать и решать серьезные вопросы на этих территориях: раскрывать убийства, бороться с терроризмом, - заявил Володин.

Он направил предложение губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и первому вице-спикеру Совфеда Андрею Турчаку. Также Володин надеется, что инициатива дойдет до президента и спикера Госдумы.

Председатель Гордумы отметил, что звания членов спецподразделений должны быть сохранены. По его словам, за два дня свою подпись под обращением поставили 225 человек. Среди них большая часть – это ветераны правоохранительных органов и бывшие участники боевых. Некоторые просто поддержали предложение, а другие готовы лично отправиться на новые территории России.