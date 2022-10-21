Житель Екатеринбурга лишился одного из двух Mercedes из-за долга в 7 млн рублей

Взыскание было обращено на модель GL 400. Фото: ГУФССП по Свердловской области

Житель Екатеринбурга лишился одной из двух дорогих машин марки Mercedes из-за долга в семь миллионов рублей. Об этом сообщает ГУФССП по Свердловской области.

- В отношении мужчины возбуждено семь исполнительных производств различного типа задолженностей: кредитные платежи, задолженности юридическим лицам и т.д., - говорится в сообщении.

У мужчины в собственности было два Mercedes GL 400 и Benz CLS. Взыскание было обращено на модель GL 400. За ним и прибыли судебные приставы. Мужчина не препятствовал. Авто эвакуировали на специализированную автостоянку. Машину оставили на ответственное хранение взыскателю.

Ранее, 12 октября, в Екатеринбурге приставы и инспекторы ГИБДД провели совместный рейд по выявлению у водителей неоплаченных штрафов. Во время него был задержан мужчина, задолжавший банку по кредиту около 500 тысяч. Из-за долга он лишился Renault.