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Общество21 октября 2022 6:28

В Екатеринбурге за четыре месяца горячую воду отключили 86 неплательщикам

Задолженность составила более 616 млн рублей
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
На нарушителей были составлены акты о самовольном подключении

На нарушителей были составлены акты о самовольном подключении

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» с июня 2022 года ограничили горячее водоснабжение для 86 неплательщиков. Они задолжали за горячую воду и отопление в общей сложности более 616 миллионов рублей.

- Ограничения сопровождается опломбированием счетчика, составлением двустороннего акта. Неплательщика уведомляют, что горячее водоснабжение будет восстановлено только после полного погашения или подписания графика реструктуризации, - рассказали в пресс-службе Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

При этом некоторые из неплательщиков после отключения не только не выплатили долг, но и самовольно подключились к сетям, сорвав пломбы. Это обнаружили теплоинспекторы Екатеринбургского отделения во время рейда. На нарушителей были составлены акты о самовольном подключении. Информация передана в отделение полиции Чкаловского района Екатеринбурга. Должникам грозит привлечение к административной ответственности по ст. 7.19 КоАП РФ со штрафом до 10 тысяч рублей.