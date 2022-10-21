Волонтер из Екатеринбурга съездил в Московскую область, чтобы спасти кошку из вентиляции

Спасательная операция прошла успешно Фото: группа «ВКонтакте» «ЗооСпас в Екатеринбурге»

Волонтер из Екатеринбурга съездил в город Егорьевск Московской области, чтобы спасти кошку из вентиляции девятиэтажки. Животное просидело в заточении больше недели.

- На адрес приезжали спасатели МЧС и спускали с чердака в вентшахту сумку на веревке в расчете на то, что кошка заберется в нее. Вполне ожидаемо, этот план спасения успехом не увенчался, - рассказал Евгений Зенков в группе «ВКонтакте» «ЗооСпас в Екатеринбурге». - Работники управляющей компании убеждали жителя квартиры на 1 этаже разрешить вскрыть стену перфоратором и предлагали за свой счет провести ремонт - но получили категорический отказ.

Инженер управляющей компании рассказал по телефону зооспасателю перед его выездом, что животное, упавшее в вентиляцию, видят с чердака на дне шахты, но достать не могут. Ей спустили на веревке корм и воду.

После этого разговора Евгений Зенков вылетел в Москву. Спасательная операция прошла успешно. Кошку временно забрала одна из местных жителей. Она обещала найти ее хозяев.