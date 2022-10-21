На Урале на пьяном вождении поймали больше 10 тысяч человек

Каждый восьмой водитель привлечен к уголовной ответственности за повторное нетрезвое вождение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за первые девять месяцев 2022 года к ответственности за пьяное вождение привлекли больше 10 тысяч человек. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

- Причем каждый восьмой водитель привлечен к уголовной ответственности за повторное нетрезвое вождение, - говорится в сообщении.

Также больше 10 тысяч водителей привлекли за управление машиной без прав. Из них восемь тысяч уральцев никогда не получали водительских удостоверений. А еще две тысячи водителей управляли авто, будучи лишенными прав за грубые нарушения ПДД.

В Госавтоинспекции заявили, что вечером 21 октября и в выходные, 22 и 23 октября, проведут рейд по пресечению грубых нарушений правил дорожного движения.

- В городах пройдут массовые проверки транспорта, в том числе на въездах и выездах из городов, на крупных автодорогах, - отметили в ГИБДД.

Ранее, 13 марта, в Екатеринбурге пьяный водитель на «Делимобиле» влетел в столб. ДТП произошло на улице Бебеля, когда автомобиль ехал в сторону Таганского ряда.