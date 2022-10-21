Участок дороги перекрывали из-за реконструкции теплотрассы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге открыли движение по улице Сулимова. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в Екатеринбургской теплосетевой компании. Проезд был перекрыт больше двух месяцев из-за реконструкции теплотрассы. Новые трубы в пенополиуретановой изоляции прослужат 40 и более лет.

- Вынужденное ограничение движения было связано с необходимостью привести теплотрассы в порядок и обеспечить надежность теплоснабжения зимой, - рассказали в ЕТК. - По данному адресу велась масштабная реконструкция теплотрассы, свыше километра труб, со строительством ЖБ конструкций, заменой тепловых камер и старой запорной арматуры на современную, сверх эффективную.

Также там объяснили, что больше двух месяцев движение было перекрыто так как работы осложнились сложным рельефом, обнаружением в процессе работы сторонних коммуникаций и постоянным подтоплением сбросными и грунтовыми водами.