В Нижнем Тагиле откроется выставка работ Зураба Церетели

Работы художника привезли в город благодаря сотрудничеству сотрудников музея с Российской академией художеств Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств 26 октября откроется выставка работ Зураба Церетели «Этот прекрасный мир». Работы народного художника СССР и России привезли в город благодаря сотрудничеству сотрудников музея с Российской академией художеств.

- Выставка отражает плодотворную творческую судьбу Зураба Церетели и представляет произведения последних лет, в том числе - работы, созданные под влиянием его встреч с мировыми мастерами: Марком Шагалом, Пабло Пикассо и Робертом Раушенбергом, - рассказали в музее.

Среди представленных на выставке произведений Зураба Церетели - созданные за несколько последних лет композиционные портреты и излюбленные автором натюрморты с изображением цветов.

Выставка будет работать до 15 января.