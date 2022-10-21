В Березовском пропал 27-летний мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

Фото: ЛизаАлерт

В Березовском пропал 27-летний Владислав Филинков. О его местонахождении ничего неизвестно с 12 октября. Его поисками занимаются полицейские и добровольцы из поискового отряда «ЛизаАлерт». По данным волонтеров, пропавший нуждается в медицинской помощи.

Также известно, что Владислав может находиться в другом городе. В день пропажи он был одет в черную куртку, темно-зеленые штаны и белые кроссовки.

Если вы знаете, где может находиться пропавший мужчина, сообщите об этом по телефонам, указанным в ориентировке.

Напомним, в уральском селе Мезенское под Заречным пропала 44-летняя Оксана Лозовских (Корякина). Последний раз женщина выходила на связь с близкими 14 октября. С тех пор нет никакой информации об его местонахождении.