Футбольный клуб «Урал» удержал победу после двух удалений в матче с «Сочи»

Сейчас в активе команды девять очков в четырех матчах. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Футбольный клуб «Урал» с минимальным преимуществом сумел на выезде обыграть «Сочи» в ответном матче в рамках розыгрыша кубка России. Встреча, проходившая в городе на побережье Черного моря, завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей.

«Шмели» первыми открыли счет в игре, на 26 минуте первого тайма после розыгрыша углового Юрий Газинский головой отправил мяч в ворота соперника, хозяева поля ответили тем же, и на 35 минуте сравняли счет со стандарта, отличился Игорь Юрганов.

Еще через три минуты Газинский сумел оформить дубль, также забив головой с углового. Во втором тайме уральцы получили шанс увеличить преимущество, Рай Влут после скидки Алексея Каштанова пробил из штрафной и записал на себя третий гол в игре.

Гости смогли отыграть один мяч на 84 минуте, Никита Бурмистров воспользовался ошибкой Эмерсона. В добавленное время «Урал» схватил два удаления, с поля ушли Каштанов и Гаджимурадов, однако это не помешало «шмелям» удержать счет в матче.

Сейчас в активе команды девять очков в четырех матчах, столько же и у московского ЦСКА, который приедет на ответный матч в Екатеринбург 8 ноября.