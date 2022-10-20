Дорожники открыли участок трассы «Екатеринбург – Тюмень» после двухлетнего ремонта

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

После двухлетнего ремонта дорожники сдали в эксплуатацию участок федеральной трассы «Екатеринбург – Тюмень», с 188 по 215 километр магистраль стала четырехполосной, а встречные потоки были разделены, известно, что шоссе станет логичным продолжением дороги из Казани.

- За два года специалисты расширили существующее земляное полотно и водопропускные трубы, заменили дорожную одежду с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Строители реконструировали мосты через Сугатку и Юрмыч, - отметили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Ранее на Тюменском тракте до четырех полос расширили участок под Камышловом.

- Там установили информационное табло, построили три разворотные петли с освещением, увеличили габарит проезда на трёх мостах: через Пышму, Мостовку и Камышловку, - добавили в департаменте.