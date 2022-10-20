Свердловской области до 2027 года выделят почти 800 миллионов на развитие туризма

В приоритете повышение качества услуг и развитие индустрии для привлечения путешественников Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Свердловской области до 2027 года выделят почти 800 миллионов рублей на развитие туризма. Известно, что деньги поступят из областного и местного бюджетов. Одной из приоритетных задач стало повышение качества услуг и развитие индустрии для привлечения туристов.

- Кстати, в 2023 году регион получит 585 миллионов рублей из федерального бюджета. Грантовая поддержка поступит на развитие 70 предпринимательских инициатив, в том числе проведение фестиваля «Ночь музыки», - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, в июне на Средний Урал с визитом прибыла глава Ростуризма Зарина Догузова. Вместе с губернатором Свердловской области она отправились смотреть природные достопримечательности региона. Глава региона отметил, что Зарина Догузова прибыла в Свердловскую область буквально на сутки.