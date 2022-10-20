В уральском селе пропала 44-летняя женщина

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В уральском селе Мезенское под Заречным пропала 44-летняя Оксана Олеговна Лозовских (Корякина). Ее поисками занимаются волонтеры отряда «ЛизаАлерт». Последний раз женщина выходила на связь с близкими 14 октября, с тех пор нет никакой информации об его местонахождении.

- Приметы пропавшей: рост 169 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, голубые глаза, - сообщают поисковики.

В день исчезновения она была одета в красный жилет с капюшоном, зеленое платье, черные колготки и белые кроссовки, с собой у нее была белая сумка.

В отряде сообщают, что женщина может поехать в любой город Свердловской области. Если вы знаете, где может находиться Оксана Лозовских, сообщите любую информацию по номеру горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452 или позвоните по единому телефону вызова экстренных служб «112».