Что произошло 20 октября в Екатеринбурге

Главные новости Екатеринбурга 20 октября 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главные новости Екатеринбурга за 20 октября – в подборке «КП-Екатеринбург».

Ошибочно мобилизованный житель Тавды по имени Александр вернулся домой из 32-го военного городка в Екатеринбурге. Мужчину призвали в рамках частичной мобилизации, несмотря на то, что он перенес операцию на позвоночнике и имеет проблемы со здоровьем.

У мужчины есть ограничения по состоянию здоровья, но в местной больнице врачи отнесли его к группе здоровья «Б», и поэтому он мог быть призван из запаса. Через несколько дней после призыва мужчина почувствовал себя плохо, он две недели провел в госпитале.

Родственники Александра обратились в «Народный фронт», после чего волонтеры добились признания мужчины негодным к участию в СВО.

Президент России Владимир Путин присвоил певице из Екатеринбурга Юлии Чичериной звание Заслеженный артист РФ.

- Присвоить почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Чичериной Юлии Дмитриевне, - говорится в указе президента.

- Большое спасибо! Это прекрасно и очень приятно! - поделилась эмоциями с «КП-Екатеринбург» Юлия Чичерина.

В Свердловской области возобновили отправки мобилизованных уральцев. Эту информацию «КП-Екатеринбург» в военкомате Свердловской области.

Мобилизованных на Среднем Урале отправляют в учебные центры при 32-м военном городке и Еланский гарнизоне. Однако некоторых призванных отправляют обратно домой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Свердловский министр рассказал, как получить выплату семьям мобилизованных. Каждой семье участника СВО полагается по 20 тысяч рублей, и еще столько же на каждого ребенка (подробнее)

В Екатеринбурге показали, как будет выглядеть второй небоскреб «Высоцкий». Его построят рядом с первым, и он будет выше (подробнее)