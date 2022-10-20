Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 октября 2022 13:37

В Нижнем Тагиле на оздоровление детей и пенсионеров потратили 40 миллионов рублей

Тагильчан отправляют в санаторий-профилакторий
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
На бюджетные деньги отдохнули пенсионеры и дети Нижнего Тагила

На бюджетные деньги отдохнули пенсионеры и дети Нижнего Тагила

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле за первое полугодие 2022 года на оздоровление детей и пенсионеров потратили 40 миллионов рублей. Об этом пишет TagilCity.ru.

Во время каникул из бюджета города на отдых и оздоровление детей выделили 3,3 миллиона рублей, еще 10 миллионов - из бюджета Свердловской области. Летом в санаторий-профилакторий «Сосновый бор» ездят отдыхать лети, а в остальное время года – пенсионеры.

На оздоровление зрелых тагильчан из городской казны выделили 25,8 миллиона рублей.