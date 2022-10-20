В Нижнем Тагиле на оздоровление детей и пенсионеров потратили 40 миллионов рублей

На бюджетные деньги отдохнули пенсионеры и дети Нижнего Тагила Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле за первое полугодие 2022 года на оздоровление детей и пенсионеров потратили 40 миллионов рублей. Об этом пишет TagilCity.ru.

Во время каникул из бюджета города на отдых и оздоровление детей выделили 3,3 миллиона рублей, еще 10 миллионов - из бюджета Свердловской области. Летом в санаторий-профилакторий «Сосновый бор» ездят отдыхать лети, а в остальное время года – пенсионеры.

На оздоровление зрелых тагильчан из городской казны выделили 25,8 миллиона рублей.