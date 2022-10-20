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Общество20 октября 2022 13:13

В Екатеринбурге полицейские поймали 35-летнего мужчину, который срезал интернет-кабель

Ущерб от действий злоумышленника составил порядка 19 тысяч рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Как оказалось, с того адреса пропало 80 метров кабеля

Как оказалось, с того адреса пропало 80 метров кабеля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские поймали 35-летнего мужчину, который срезал интернет-кабель, чтобы в дальнейшем сдать его в металлолом. Местные жители пожаловались на отсутствие нужных проводов в доме на улице Стрелочников в поселке Северка в августе этого года.

- Как оказалось, с того адреса пропало 80 метров кабеля. Полицейские установили личность подозреваемого, ранее он дважды был судим за мошенничество и кражу, а также грабеж и разбой, он дал признательные показания и рассказал, что успел продать украденное, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Ущерб от действий злоумышленника составил порядка 19 тысяч рублей. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража», теперь преступнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Сейчас его проверяют на причастность к аналогичным эпизодам.