Под Екатеринбургом водитель Porsche Cayenne протаранил торговый павильон

Фото: Telegram-канал "Дневник огнеборца"

Под Екатеринбургом в районе стелы «Европа-Азия» водитель иномарки Porsche Cayenne с номерами Санкт-Петербурга протаранил торговый павильон. Машина пробила двери и окна и оказалась внутри помещения.

Как сообщает пожарный Антон Мальцев, который ведет Telegram-канал «Дневник огнеборца», у водителя внедорожника прямо за рулем случился приступ эпилепсии, на место вызвали сотрудников скорой помощи.

В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу сообщили, что в аварии обошлось без пострадавших.

Ранее в Екатеринбурге водитель фуры вылетел с дороги и протаранил бетонный столб. Авария произошла на пересечении улиц Старых Большевиков и Фронтовых бригад напротив завода «Уралэлектротяжмаш». Многотонную машину могли подрезать другие автомобилисты. Кабина большегруза оказалась сильно повреждена.