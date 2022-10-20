Туристический клуб «Мы с Урала» компании «Атомстройкомплекс» побывал на «Медведь-камне» в окрестностях Нижнего Тагила

Фото: Валерий Таратухин

Инициатива градостроителя горячо поддерживается у сотрудников, группы формируются очень быстро: людей не останавливают ни осеннее похолодание, ни дальние расстояния.

Инструктор по путешествиям Алексей Полунин, которого привлекли в качестве гида, изучает Урал почти двадцать лет. В его арсенале – маршруты под самые разные запросы.

- Очень люблю Урал сам и души не чаю в людях, которые также увлечены путешествиями, походами, - говорит Алексей. – Компания подобралась очень приветливая, пытливая до всего нового и благодарная. Для меня как организатора важно также всех вкусно, по-домашнему накормить, обеспечить незабываемые впечатления, полноценный отдых и абсолютную безопасность для детей и взрослых.

Фото: Валерий Таратухин

Высота горы «Медведь-камень» около 300 метров. Это большая скала, расположенная на берегу реки Тагил. Название получила за сходство на огромного спящего медведя.

Маршрут, который преодолели участники похода простой, но на нём есть одна особенность – переправа через реку Тагил. Идти пришлось, опираясь на стальные тросы, для подстраховки обязательно надев специальные альпинистские системы. Для многих взрослых это стал первый опыт преодоления подобной преграды, победа над своим страхом.

- Меня спасало, что я смотрела вниз на листочки и на воду, поэтому не видела, сколько мне ещё идти осталось, - поделилась менеджер отдела управления проектами «АСК ИТ» (входит в компанию «Атомстройкомплекс») Светлана Селеткова. – Это уже второй мост в нынешнем сезоне нашего турклуба! Первый у нас был Анушкин мост на сплаве по реке Чусовая. Адреналина на этот раз было больше, руки и ноги сильно дрожали. Но и впечатления получили ярче! Люблю такие походы. Потом вспоминаем, как классно провели вместе время на природе.

Фото: Валерий Таратухин

Детям переправа далась легче: они не шли, а ехали, словно на аттракционе.

- Нас цепляли за трос и катили над рекой, - рассказала участница похода Маша Русакова. – Словно в каком-то «Маугли-парке» побывали!

Маршрут этого похода суммарно составил всего четыре километра, но занял он целый день. Участники смогли, не спеша, прогуляться по безлюдному лесу и насладится красивой золотой осенью, и, конечно, пообщаться. В нынешнее время каждый день вместе – особенно ценен.

Фото: Валерий Таратухин

- В коллективе родилась идея создать карту путешествий клуба «Мы с Урала», - прокомментировала пресс-секретарь компании «Атомстройкомплекс» Эвелина Григорьева. – В компании есть масса примеров, когда коллеги собираются и выезжают на природу, путешествуют. Недавно мы рассказывали, как заводчане сплавлялись по реке Чусовой в течение нескольких дней. В коллективе есть настолько увлеченные путешественники, что через хобби стали сертифицированными гидами по Уралу! Все эти рассказы коллег будем собирать, делиться ими в корпоративных социальных сетях. Постепенно сформируем собственную карту с советами, где побывать и что посмотреть, когда и как это лучше сделать. Авторов лучших историй и советов обязательно наградим!

Фото: Валерий Таратухин

Все участники этого похода уже получили свои награды: это незабываемые впечатления и чудесные фотографии, которые можно будет пересматривать и снова мысленно возвращаться в красивые места.