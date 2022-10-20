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Общество20 октября 2022 11:54

На Урале сети магазинов «Лента» возобновили продажу алкогольных напитков

«Сухой закон» в торговых точках действовал с прошлой недели
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
«Сухой закон» в торговых точках действовал с прошлой недели

«Сухой закон» в торговых точках действовал с прошлой недели

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сети магазинов «Лента», расположенных на территории Свердловской области, возобновили продажу алкогольных напитков. «Сухой закон» в торговых точках действовал с прошлой недели из-за неизвестных нарушений, из-за чего лицензия была приостановлена.

- В деятельности ряда юридических лиц были выявлены грубые нарушения обязательных лицензионных требований, установленных Федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления распития алкогольной продукции, - сообщали 12 октября в министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка.

В настоящее время лицензия на продажу спиртного восстановлена, также магазины исключили из соответствующего списка Росалкогольрегулирования.