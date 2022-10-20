В Екатеринбурге за сутки к ответственности привлекли 63 человека за вождение с тонировкой

В отношении 27 водителей выписаны требования об устранении тонировки в течение 10 суток Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД за минувшие сутки привлекли к ответственности 63 водителей за вождение тонированных автомобилей. Нарушители облекливают затемняющей пленкой лобовые и передние стекла машин.

- В отношении 27 водителей выписаны требования об устранении тонировки в течение 10 суток и 36 водителей устранили специальную пленку на месте. Светопропускание ветрового стекла, и стекол передних дверей не должно составлять менее 70 %, - отметили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Накануне в Екатеринбурге водителя иномарки BMW арестовали на 12 суток за отказ снять тонировку со своего автомобиля. Как оказалось, 32-летний местный житель неоднократно привлекался к ответственности за вождение с затемненными стеклами.