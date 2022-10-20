В конце октября в Югре закончится навигация

Водные маршруты закрывают постепенно, начиная с северных населенных пунктов Фото: Михаил ФРОЛОВ

29 октября 2022 года в Югре закончат навигацию, водные маршруты закрывают постепенно, начиная с северных населенных пунктов. Об этом пишет информационное агентство ugra-news.ru.

На сегодняшний день закрыты маршруты в Ямало-Ненецком автономном округе, 20 октября закрылось передвижение в Нижневартовском районе, 21 октября закроется движение в Березовском районе, 22 числа – в Белоярском района, 25 октября – в Белоярском районе. Последним в этом году станет рейс Ханты-Мансийск – Цингалы.

Корабли в порядке очереди поднимают на специальную баржу, где каждое судно осматривают и при необходимости отправляют на ремонт.

В затоне «Северречфлота» на зимовку определят 31 единицу пассажирского самоходного флота, а также 76 пассажирских пристаней и дебаркадеров.