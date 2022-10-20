Свердловское УФАС выявило на закупках картель на 85 млн рублей

В итоге обе организации признали, что заключили недопустимое соглашение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловское Управление Федеральной антимонопольной службы выявило на торгах картель, который привел к неснижению цены. Общая сумма заключенных контрактов составляет 85 миллионов рублей. Его организовали ООО «Сити Билдинг» и ООО «Техностройкомплект».

- Местные компании участвовали в закупках на ремонт насосной станции в городе Донском (Тульская область) и на ремонт мостового перехода через реку Урал (Челябинская область), - говорится в сообщении регионального УФАС.

Представители компаний объяснили, что участвовали вместе в торгах для подстраховки – если заявка одной будет отклонена, то вторая пройдет. Однако у УФАС были доказательства учредительных и родственных связей компаний, финансовых операций между ними и использования общих ip-адресов, помещений и компьютеров.

В итоге обе организации признали, что заключили недопустимое соглашение. Они отказались от дальнейшей реализации картеля.

ООО «Сити Билдинг» первым сообщило о заключении картеля, поэтому было освобождено от административной ответственности. ООО «Техностройкомплект» сообщило вторым, поэтому его оштрафовали на 1,9 миллиона рублей.