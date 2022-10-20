В региональном Минстрое рассказали, в каком состоянии находится строительный рынок Свердловской области

Заместитель министра строительства Свердловской области Максим Пучков рассказал, что строительные темпы в регионе не падают Фото: Алексей БУЛАТОВ

На строительной выставке 100+ TECHNO BUILD, которая проходит в эти дни в Екатеринбурге, сегодня, 20 октября, обсуждали комплексное развитие территорий региона. В частности, заместитель министра строительства и инфраструктурного развития Свердловской области Максим Пучков рассказал, что в Екатеринбурге к программе готовится еще три жилые площадки. Также готовится еще одна жилая площадка в Среднеуральске. Вместе с этим замминистра прокомментировал «КП-Екатеринбург», как текущие экономические условия отразились на состоянии строительного рынка Свердловской области.

- Строительные темпы не падают. Мы идем хорошо, - прокомментировал «КП-Екатеринбург» Мааксим Пучков. – По планам на следующий год - будем выполнять показатели, которые указаны в национальном проекте «Жилье и городская среда». Будем стремиться к их выполнению. Все проблемы решаются.

Добавим, что строительная выставка проходит в Екатеринбурге с 18 по 21 октября. Сегодня на ней также представили проекты строительства небоскреба Высоцкий-2 в центре Екатеринбурга.