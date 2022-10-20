В Екатеринбурге 22-летнего парня осудили за пьяную езду на электросамокате

Также молодого человека лишили прав на 2,5 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вынесли приговор 22-летнему молодому человеку за пьяное вождение электросамоката. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

11 июля в 01:40 молодой человек управлял электросамокатом KUGOO. Он ехал по Сибирскому тракту. Парня заметили сотрудники ДПС.

- При прохождении медицинского освидетельствования у мужчины установлено состояние алкогольного опьянения, - говорится в сообщении ГИБДД.

Молодого человека признали виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (Управление механическим средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию за невыполнение требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

При этом парень уже привлекался раньше к ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (Отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Тогда молодого человека приговорили к штрафу в 30 тысяч рублей и лишили прав на 1,5 года. В этот раз ему назначили 200 часов обязательных работ и лишили прав на 2,5 года.