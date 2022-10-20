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Происшествия20 октября 2022 10:11

В Екатеринбурге 22-летнего парня осудили за пьяную езду на электросамокате

Ему назначили 200 часов обязательных работ
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Также молодого человека лишили прав на 2,5 года

Также молодого человека лишили прав на 2,5 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вынесли приговор 22-летнему молодому человеку за пьяное вождение электросамоката. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

11 июля в 01:40 молодой человек управлял электросамокатом KUGOO. Он ехал по Сибирскому тракту. Парня заметили сотрудники ДПС.

- При прохождении медицинского освидетельствования у мужчины установлено состояние алкогольного опьянения, - говорится в сообщении ГИБДД.

Молодого человека признали виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (Управление механическим средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию за невыполнение требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

При этом парень уже привлекался раньше к ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (Отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Тогда молодого человека приговорили к штрафу в 30 тысяч рублей и лишили прав на 1,5 года. В этот раз ему назначили 200 часов обязательных работ и лишили прав на 2,5 года.