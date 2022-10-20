На Ямале участники СВО получат новые льготы

Льготы для участников специальной военной операции на Ямале Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ямале участники специальной военной операции получат дополнительные льготы, которые коснутся их семей. Такое решение принято 19 октября 2022 года правительством региона. Об этом пишет информационный портал «Ямал 1».

После окончательного утверждения поправок о мерах поддержки семей, где один из родителей находится в зоне проведения специальной военной операции, им будет дано право на компенсацию 70% оплаты детского сада и максимальную целевую субсидию на обучение детей-студентов.

В перечень для получения льгот попали работники уголовно-исполнительной системы, которые находятся в зоне СВО, а также добровольцы, мобилизованные, контрактники отряда «БАРС».