Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Недвижимость20 октября 2022 9:48

Депутат Госдумы рассказала о проблемах с «мусорной реформой»

Люди платят большие деньги, но не видят изменений
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Депутат считает, что "мусорная реформа" в стране буксует

Депутат считает, что "мусорная реформа" в стране буксует

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Госдумы Жанна Рябцева назвала минусы «мусорной реформы», которые нужно исправлять. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

По словам Рябцевой, «мусорная реформа» вызывает массу вопросов по всей стране, так как многие жители не видят изменений.

- Бесконечно создаются несанкционированные свалки строительного мусора. Тоже не навели порядок здесь, хотя знаем, фиксируем в регионах машины, которые скидывают строительный мусор, - рассказывает Жанна Рябцева, по словам которой такие жалобы есть и по Свердловской области. Решать проблемы приходится в ручном режиме.

По словам депутата, главное в «мусорной реформе» - вывести все отходы, которые находятся в «серой зоне», в легальную плоскость.

Также, по мнению Жанны Рябцевой, есть проблема медицинских отходов, которые нередко оказываются в обычных контейнерах. Этим вопросом занимается Совет Федерации.