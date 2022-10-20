Депутат Госдумы рассказала о проблемах с «мусорной реформой»

Депутат считает, что "мусорная реформа" в стране буксует Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Госдумы Жанна Рябцева назвала минусы «мусорной реформы», которые нужно исправлять. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

По словам Рябцевой, «мусорная реформа» вызывает массу вопросов по всей стране, так как многие жители не видят изменений.

- Бесконечно создаются несанкционированные свалки строительного мусора. Тоже не навели порядок здесь, хотя знаем, фиксируем в регионах машины, которые скидывают строительный мусор, - рассказывает Жанна Рябцева, по словам которой такие жалобы есть и по Свердловской области. Решать проблемы приходится в ручном режиме.

По словам депутата, главное в «мусорной реформе» - вывести все отходы, которые находятся в «серой зоне», в легальную плоскость.

Также, по мнению Жанны Рябцевой, есть проблема медицинских отходов, которые нередко оказываются в обычных контейнерах. Этим вопросом занимается Совет Федерации.