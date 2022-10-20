Следственный комитет заинтересовался южанином, домогавшемуся к 15-летней школьнице

По итогам которых этой ситуации будет дана объективная правовая оценка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге следователи СКР начали проверку по факту домогательств к 15-летней школьнице. Вечером 19 октября в Академическом несколько южан избили брата девочки, который заступился за сестру. Известно, что до этого несовершеннолетней писали на WhatsApp.

- В ходе проверки выясняются все без исключения обстоятельства. Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, истребуется характеризующий материал в отношении участников происшествия, выполняются иные мероприятия, по итогам которых этой ситуации будет дана объективная правовая оценка, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, что в Алапаевске двое подростков сожгли 69-летнюю пенсионерку. Одного из них отправили под домашний арест.