В Первоуральске поймали вора мужских духов

Мужчину признался в преступлении и рассказал, что продал украденный парфюм Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральск полиция задержала 37-летнего местного жителя, подозреваемого в краже мужских духов из магазина. Об этом сообщает городское ОМВД.

К силовикам обратилась заведующая одного из промышленных магазинов. Она заявила, что из торгового зала неизвестный похитил парфюм стоимостью 3,8 тысячи рублей.

-Приехавший на место происшествия участковый уполномоченный полиции Павел Панчишин опросил заведующую магазина и продавцов, которые сообщили, что мужчина несколько раз приходил в магазин, присматривался и выбирал аромат дорогостоящих духов, - говорится в сообщении полиции.

Также правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения. Им удалось установить личность мужчины. Предполагаемым вором оказался ранее судимый за аналогичные преступления, состоящий под административным надзором, нигде неработающий местный житель.

Мужчину задержали. Он признался в преступлении и рассказал, что похищенные духи продал неизвестному. Деньги житель Первоуральска потратил на свои нужды. На мужчину завели дело по ч. 1 ст.158 УК РФ (Кража).