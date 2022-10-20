В школе Нижнего Тагила произошла вспышка кишечной инфекции

Школьников с 20 октября перевели на дистанционное обучение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школе №1 имени Крупской в Нижнем Тагиле начали проводить эпидрасследование из-за вспышки острой кишечной инфекции. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

- Специалисты проверят в учебном заведении соблюдение требований санитарного законодательства и отберут пробы для проведения лабораторных исследований, - говорится в сообщении.

Роспотребнадзору поступила информация о четырех случаях инфекции. Школьников с 20 октября перевели на дистанционное обучение.

Ранее, летом 2022 года, вспышка острой кишечной инфекции произошла в детском лагере под Нижним Тагилом. С 25 июля было выявлено девять заболевших детей. Однако, по словам родителей воспитанников, отравившихся гораздо больше.