Влюбленный из Нижнего Тагила на пять часов остановил движение поездов ради девушки

мужчина сымитировал неисправность на участке железной дороги Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 28-летний местный житель остановил движение поездов на пять часов ради того, чтобы привлечь внимание возлюбленной, работающей на железной дороге. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД по УрФО.

13 октября в дежурную часть линейного отдела на станции Нижний Тагил поступило сообщение от дежурной по станции Быньговский. На пульте загорелась кнопка контроля, сообщающая о занятости участка.

- Прибывшими на место сотрудниками транспортной полиции установлено, что внутри колеи на данном участке железной дороги находится посторонний предмет в виде провода, который соединяет рельсы клеммами, - говорится в сообщении УТ МВД по УрФО.

Транспортные полицейские установили нарушителя. Им оказался ранее судимый и нигде не работающий 28-летний житель Нижнего Тагила. Его задержали и доставили в дежурную часть.

Мужчина объяснил, что поругался с любимой девушкой, которая работает на железной дороге. Он решил сымитировать неисправность на участке, чтобы привлечь ее внимание. На тагильчанина завели дело по статье 267.1 УК РФ (Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств).

Позже в Управлении на транспорте МВД по УрФО заявили, что выпущенный ими пресс-релиз не соответствует действительности.

- Позже будет дана официальная информация, - сообщили в ведомстве.