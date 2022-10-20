В городах Свердловской области семьи участников СВО не будут платить за детский сад

В регионе разработали меры поддержки для семей участников СВО Фото: Алексей БУЛАТОВ

В некоторых городах Свердловской области семьи участников СВО не будут платить за детский сад. Об этом рассказал министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов. Также дети из семей участников спецоперации будут направляться в оздоровительные лагеря за счет бюджета.

- Ряд муниципалитетов уже выступил с подобной инициативой. Среди них Екатеринбург и Нижний Тагил, - отметил Юрий Биктуганов.

Отметим, что на Среднем Урале семьи участников СВО получат единовременные выплаты в размере 20 тысяч рублей, а также на каждого ребенка до 18 лет. Выплаты также полагаются за детей от 18 до 23 лет, обучающихся в школах, в вузах и учреждениях профобразования.

Кроме этого дети военнослужащих будут бесплатно питаться в школах.