Больше 20 свердловских проектов с инвестициями в 180 млрд рублей получат господдержку

Инвесторам смогут возместить затраты на создание сопутствующей инфраструктуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 26 проектов с общим объемом инвестиций в 180 миллиардов рублей получат господдержку. Они смогут заключить с регионом соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Такой документ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

- Ключевым в соглашении является стабилизационная оговорка, которая гарантирует неприменение в отношении инвестора решений, ухудшающих условия реализации проекта, - объяснила и.о. министра инвестиций и развития области Елена Хлыбова.

При этом срок действия стабилизационной оговорки будет от 6 до 20 лет. Ее можно будет продлить еще на 6 лет. Власти гарантируют проектам в обмен на инвестиции неизменные условия для ведения бизнеса. В частности, можно будет зафиксировать налоговую ставку на прибыль на 20 лет.

Также инвесторам смогут возместить затраты на создание сопутствующей инфраструктуры. Такую субсидию можно будет получить с 2023 года.